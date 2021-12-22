В Дагестане до 2024 года появится интернет в 543 малых населенных пунктах

Автор Мадина

Власти РД собираются до 2024 года провести высокоскоростной интернет и качественную мобильную связь в 543 селах, в которых живут от 100 до 500 человек, заявил врио руководителя Минцифры региона Тамерлан Буганов в ходе 6-го интернет-форума "РИФ. Кавказ", который проходит в Махачкале.