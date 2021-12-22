ЗАМАНА - В Дагестане до 2024 года появится интернет в 543 малых населенных пунктах

В Дагестане до 2024 года появится интернет в 543 малых населенных пунктах

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22 декабря, 2021. Среда 13:05
В Дагестане до 2024 года появится интернет в 543 малых населенных пунктах

Власти РД собираются до 2024 года провести высокоскоростной интернет и качественную мобильную связь в 543 селах, в которых живут от 100 до 500 человек, заявил врио руководителя Минцифры региона Тамерлан Буганов в ходе 6-го интернет-форума "РИФ. Кавказ", который проходит в Махачкале.

В Дагестане до 2024 года появится интернет в 543 малых населенных пунктах
Общество

Также, как он информировал, в 2022-2023 годах намечена реализация проекта по созданию IT-инфраструктуры в государственных и муниципальных учебных заведениях, которая затронет 1422 школы.

 

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