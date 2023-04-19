«Сегодня в республике реализуется проект Российского футбольного союза “Футбол в школу”, продолжается реализация регионального проекта “Школьная футбольная лига”, в который включились сегодня более 300 команд практически со всех муниципалитетов Дагестана с охватом более 250 тысяч детей», – пояснил он. Он также напомнил, что накануне страна отметила вековой юбилей со дня образования физкультурно-спортивного общества «Динамо»: «За эти сто лет “Динамо” воспитало не одно поколение патриотов и защитников нашего Отечества, талантливых спортсменов, мастеров высочайшего класса. Успехи, достигнутые дагестанскими атлетами и командами, представлявшими детско-юношеский и профессиональный спорт, значительны и всегда вызывали глубокое уважение далеко за пределами нашей страны. Достойно проявили себя дагестанские динамовцы и в самом народном виде спорта – футболе».
Сергей Меликов: «Более 250 тысяч детей участвуют в Школьной футбольной лиге»
- Автор Дарья
- 19 апреля, 2023. Среда 14:48
Сергей Меликов в ходе Послания Народному Собранию РД подчеркнул, что в республике успешно реализуется региональный спортивный проект «Школьная футбольная лига».
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