Коллективу мэрии Махачкалы представили нового заместителя главы города

И.о. мэра Махачкалы Ризван Газимагомедов в процессе еженедельного аппаратного собрания представил коллективу городской администрации своего нового первого заместителя Наримана Темуркаева. Об этом информирует пресс-служба махачкалинской мэрии.

Темуркаев занял пост 13 декабря 2022 года. В прошлом он избирался депутатом Народного Собрания Дагестана шестого созыва, входил в Комитет по строительству, ЖКХ, транспорту и связи. Также он участник Палаты молодых законодателей при Совете Федерации Федерального Собрания РФ, член Регионального политсовета партии «Единая Россия», республиканский координатор партийного проекта «Городская среда».

Занимал пост советника начальника ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск», заместителя руководителя по коммерческим вопросам ООО «Дагестанэнерго», а также советника Государственного секретаря Дагестана.