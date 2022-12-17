ЗАМАНА - Глава кабмина Дагестана провёл личный приём граждан

Глава кабмина Дагестана провёл личный приём граждан

Автор
17 декабря, 2022. Суббота 13:08
|||
Глава кабмина Дагестана провёл личный приём граждан
Вчера, 16 декабря, глава кабмина Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов провел очередной личный приём граждан.
Глава кабмина Дагестана провёл личный приём граждан

Заявители рассказывали о вопросах, касающихся различных сфер, например: охрана объектов культурного наследия, развитие рыболовного хозяйства, ремонт дорожных сооружений и так далее.

Призер конкурса «Лучший гид России» Таиса Алибутаева обратилась к премьеру по вопросу состояния объектов культурного наследия на территории древнего города Дербент и мерах по обеспечению их сохранности.

Вопрос о развитии рыбного хозяйства задал житель Кизлярского района, глава КФХ Герей Абдуралимов.

С вопросом о ремонте автомобильной дороги в Хасавюртовском районе к главе кабмина обратилась Джамиля Гамзалатова.

Каждый вопрос был обработан в присутствии авторов обращения. Решение всех озвученных проблем взято Абдулмуслимовым на личный контроль.

Прочитано 29 раз

Последнее от Дарья

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер: Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
  ok  vk  rss
Top