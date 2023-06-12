ЗАМАНА - Депутат ГД РФ Гасанов Джамаладин поздравляет с Днем России

Депутат ГД РФ Гасанов Джамаладин поздравляет с Днем России

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12 июня, 2023. Понедельник 13:13
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Депутат ГД РФ Гасанов Джамаладин поздравляет с Днем России

Депутат ГД РФ Гасанов Джамаладин поздравляет с Днем России.

Депутат ГД РФ Гасанов Джамаладин поздравляет с Днем России

"От всей души поздравляю вас с Днем России!

12 июня мы отмечаем главный государственный праздник современной России. Этот праздник всеобщего единения и гордости – за нашу Родину, её историю, культуру, за жителей, которые во все времена, не жалея сил трудились, вставали на защиту страны, обеспечивали её развитие.
Это праздник тех, кто свято дорожит историей своей страны, своего народа!

Все мы разные – по возрасту, профессии, образованию, вероисповедованию, достатку, политическим пристрастиям, но у нас общий дом и одна на всех Родина! И поэтому все мы в равной мере должны сознавать, что независимость — это, прежде всего, ответственность за будущее нашей страны, наших детей и внуков. А достойное будущее требует от нас совместных усилий, созидательной и плодотворной работы, понимания не только своих прав, но и своих обязанностей.
Только так мы будем иметь реальную возможность выполнить все намеченное, сохранить достигнутое и сделать реальные шаги к благополучию и процветанию России.

МЫ всегда будем гордиться, что все мы – россияне, граждане великой державы! Пусть наша Россия процветает, и становиться лучше вместе с нами!", — обратился депутат.

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