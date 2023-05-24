Автодорога регионального значения обеспечивает транспортные связи горных районов и города Буйнакска с равнинной частью и Махачкалой, являясь трассой, которая ведет ко многим популярным среди туристов объектам Дагестана, например: Сулакский каньон, Салтинский водопад, заброшенный аул Гамсутль, водопад Тобот, Карадахская теснина и так далее.
Стоит уточнить, что в 2022 году дорожные работники отремонтировали и ввели в эксплуатацию 4 км автодороги. В текущем году осуществляются работы на оставшихся 7 км.
В Дагестане капитально ремонтируют дорогу, ведущую ко многим туристическим объектам республики
- Автор Дарья
- 24 мая, 2023. Среда 08:45
В рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» в Дагестане проходит капремонт автодороги «Махачкала – Буйнакск – Леваши – В. Гуниб» на участке км 12 – км 23, информирует пресс-служба Министерства транспорта республики.
Автодорога регионального значения обеспечивает транспортные связи горных районов и города Буйнакска с равнинной частью и Махачкалой, являясь трассой, которая ведет ко многим популярным среди туристов объектам Дагестана, например: Сулакский каньон, Салтинский водопад, заброшенный аул Гамсутль, водопад Тобот, Карадахская теснина и так далее.
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