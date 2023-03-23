Глава Минмолодежи Дагестана вошел в регистр доноров костного мозга

Министр уже не раз сдавал кровь, начал он путь донора в 2008 году. Сегодня, 23 марта, после очередной кровоотдачи на РСПК Саидов получил Благодарственное письмо от Координационного совета по донорству крови при Общественной палате России за серьезный вклад в развитие донорского движения в Дагестане.

Стоит напомнить, что в список доноров костного мозга входит 2 700 дагестанцев, 10 из которых уже стали донорами костного мозга. Дагестан по числу доноров костного мозга находится на 1 строчке среди субъектов СКФО.