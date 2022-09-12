Персонажи популярного отечественного проекта изучают города и рассказывают о достопримечательностях, природе, людях, блюдах и развлечениях.
Администрация Дербентского музея-заповедника с радостью приняла предложение оказать содействие в проекте.
На съемках заведующая музеем «Ковра и декоративно-прикладного искусства» Наиля Исмаилова провела для героя проекта Александра Громова экскурсию по музею, поведала об истории ковроткачества южной части республики. Далее гость принял участие в мастер-классе по ковроткачеству.