ЗАМАНА - Заместитель главы Минфина Дагестана провел встречу с журналистами региональных СМИ

Заместитель главы Минфина Дагестана провел встречу с журналистами региональных СМИ

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21 декабря, 2022. Среда 08:12
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Заместитель главы Минфина Дагестана провел встречу с журналистами региональных СМИ

Рассказывая о бюджете 2023 года, Али Исламов озвучил, что за последние 30 лет основной финансовый документ Дагестана был принят рано – в самом начале декабре, информирует издание "Дагправда".

Заместитель главы Минфина Дагестана провел встречу с журналистами региональных СМИ

«По поручению руководителя Дагестана Сергея Меликова в оперативном порядке отправили все требуемые сведения в министерства, ведомства и муниципалитеты с тем, чтобы готовили документацию для заключения будущих договоров и осуществление финансовой деятельности. Это поможет в срок исполнить кассовое исполнение бюджета», – считает Исламов.

Поднимая тему социальных обязательств нынешнего года, он отметил, что все они исполнены, а за оставшиеся полторы недели исполнение расходной части также будет выполнено.

«В 2023 году все социальные обязательства будут обязательно осуществлены», – высказался Исламов.

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