Исследование осуществлялось совместно с Союзом потребителей Татарстана. В нем участвовали полусухие игристые вина 7 российских производителей. Учитывались вкус, аромат и цвет напитков. 1 место заняло игристое вино с защищенным географическим указанием «Дагестан», разлитое в январе нынешнего года. 2 и 3 места специалисты отдали шампанским «Абрау-Дюрсо» и «Шато Тамань». Все 3 напитка на 100% соответствуют ГОСТу.
Дагестанское шампанское вновь стало лучшим в России
- Автор Дарья
- 20 декабря, 2022. Вторник 16:41
Шампанское «Дагестан», которое производится ОАО «Дербентский завод игристых вин», признано специалистами Национального института качества лучшим в России.
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