Советский российский учёный, политолог, доктор военных наук, генерал-майор Герман Кириленко поздравляет дагестанцев с Днём Победы

«Дорогие мои друзья, в 1945 году я окончил первый класс и был свидетелем того грандиозного празднования Победы в городе Каспийске. Весь город от мала до велика вышел на улицы и праздновал долгожданную победу. Прошло 77 лет, и я очень рад, что могу по сей день участвовать в праздничных мероприятиях. Хочу поздравить с этой великой датой своих земляков. Мне сегодня 85 лет, и хочу пожелать всем вам чувствовать в ваши 85 так же, как и я сейчас себя чувствую», – отметил он.