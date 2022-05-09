ЗАМАНА - Советский российский учёный, политолог, доктор военных наук, генерал-майор Герман Кириленко поздравляет дагестанцев с Днём Победы

Советский российский учёный, политолог, доктор военных наук, генерал-майор Герман Кириленко поздравляет дагестанцев с Днём Победы

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09 мая, 2022. Понедельник 19:01
Советский российский учёный, политолог, доктор военных наук, генерал-майор Герман Кириленко поздравляет дагестанцев с Днём Победы

Советский российский ученый, политолог, доктор военных наук, генерал-майор Герман Кириленко поздравил дагестанцев с Днем Победы.

Советский российский учёный, политолог, доктор военных наук, генерал-майор Герман Кириленко поздравляет дагестанцев с Днём Победы
Zнамя Победы - Zнамя Мира

«Дорогие мои друзья, в 1945 году я окончил первый класс и был свидетелем того грандиозного празднования Победы в городе Каспийске. Весь город от мала до велика вышел на улицы и праздновал долгожданную победу. Прошло 77 лет, и я очень рад, что могу по сей день участвовать в праздничных мероприятиях. Хочу поздравить с этой великой датой своих земляков. Мне сегодня 85 лет, и хочу пожелать всем вам чувствовать в ваши 85 так же, как и я сейчас себя чувствую», – отметил он.

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