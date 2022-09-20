ЗАМАНА - Вакцинация и ревакцинация населения продолжается в Хасавюртовском районе

Вакцинация и ревакцинация населения продолжается в Хасавюртовском районе

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20 сентября, 2022. Вторник 13:12
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Вакцинация и ревакцинация населения продолжается в Хасавюртовском районе

В районе продолжается иммунизация жителей и госслужащих, информирует пресс-служба администрации муниципалитета.

Вакцинация и ревакцинация населения продолжается в Хасавюртовском районе
Вакцинация

В Хасавюртовском районе вакцинация «Гам-Ковид – Вак» ​с прививочным пунктом осуществляется на площадке ЦРБ района, где жители приходят по следующему расписанию: понедельник – пятница с 08:00 до 15:30. В селах активно работают передвижные мобильные пункты. Иммунизация​ проходит​ в 2 этапа: в начале компонентом I в дозе 0,5 мл, а через 3 недели – компонентом II в дозе 0,5 мл.

«В населенных пунктах района активно идут здравоохранительные мероприятия по вакцинации жителей, направленные на​ выработку коллективного иммунитета, который пока еще остается единственным​ способом защиты от COVID-19. На данный момент стартовала прививочная компания против гриппа», – высказался главный врач ЦРБ Шамиль Минатуллаев.

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