Как заявил Абдулмуслимов, общий показатель уровня иммунизации в регионе на данный момент достиг 81,9% от подлежащих вакцинации, это более 1,4 миллиона человек. Единственным муниципальным образованием, которое не достигло 75%-го охвата населения, подлежащего прививке от коронавируса, является Избербаш (66,4%). Подробнее можно прочитать на сайте Правительства Дагестана.
Общий показатель уровня вакцинации в Дагестане достиг 81,9%
- Автор Дарья
- 12 мая, 2022. Четверг 16:03
Общий показатель уровня вакцинации в Дагестане достиг 81,9%, информирует премьер-министр региона на собрании оперативного штаба сегодня, 12 мая.
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