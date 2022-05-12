Общий показатель уровня вакцинации в Дагестане достиг 81,9%

Как заявил Абдулмуслимов, общий показатель уровня иммунизации в регионе на данный момент достиг 81,9% от подлежащих вакцинации, это более 1,4 миллиона человек. Единственным муниципальным образованием, которое не достигло 75%-го охвата населения, подлежащего прививке от коронавируса, является Избербаш (66,4%). Подробнее можно прочитать на сайте Правительства Дагестана.