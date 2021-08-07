Абдулрашид Садулаев взял золото на Олимпиаде в Токио
- Автор Диляра
- 07 августа, 2021. Суббота 14:56
Дагестанец Абдулрашид Садулаев взял золото на Олимпиаде в Токио в весе до 97 кг.
Таким образом Садулаев принес еще одно золото в сборную России. Напомним, Садулаев в финале боролся с американцем Кайлом Снайдер.
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