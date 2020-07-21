ЗАМАНА - Хабиб Нурмагомедов может провести бой 10 октября

Хабиб Нурмагомедов может провести бой 10 октября

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21 июля, 2020. Вторник 00:55
Хабиб Нурмагомедов может провести бой 10 октября

Бой Хабиба Нурмагомедова с американцем Джастином Гэтжи может пройти 10 октября на турнире UFC 254 в Абу-Даби. Об этом информирует РИА "Дагестан", ссылаясь  на СМИ президента американского промоушена Дана Уайта.

Хабиб Нурмагомедов может провести бой 10 октября
Спорт

Следует отметить, что на кону поединка Нурмагомедов-Гэтжи будет стоять пояс UFC лёгкого дивизиона, которым в настоящее время владеет дагестанский борец.   

Напомним, что Джастином Гэтжи в апреле 2020 года в бою против Тони Фергюсона был завоёван временный пояс чемпиона UFC.

 

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