Бой Хабиба Нурмагомедова с американцем Джастином Гэтжи может пройти 10 октября на турнире UFC 254 в Абу-Даби. Об этом информирует РИА "Дагестан", ссылаясь на СМИ президента американского промоушена Дана Уайта.

Следует отметить, что на кону поединка Нурмагомедов-Гэтжи будет стоять пояс UFC лёгкого дивизиона, которым в настоящее время владеет дагестанский борец.

Напомним, что Джастином Гэтжи в апреле 2020 года в бою против Тони Фергюсона был завоёван временный пояс чемпиона UFC.