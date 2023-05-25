ЗАМАНА - Адвоката в Дагестане подозревают в мошенничестве с земельными участками на 300 млн рублей

Адвоката в Дагестане подозревают в мошенничестве с земельными участками на 300 млн рублей

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25 мая, 2023. Четверг 16:23
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Адвоката в Дагестане подозревают в мошенничестве с земельными участками на 300 млн рублей

Дагестанские следователи расследуют уголовное дело в отношении адвоката, подозреваемого в легализации имущества, купленного преступным путем, информирует пресс-служба СУ Следственного Комитета республики.

Адвоката в Дагестане подозревают в мошенничестве с земельными участками на 300 млн рублей

Как показало следствие, подозреваемый в 2019 году мошенническим путем получил право на распоряжение семью земельными участками, которые находятся в Махачкале и принадлежат КФХ «Роза». После осуществления отмеченного выше преступления подозреваемый решил легализовать это имущество. Он заключил с родственниками контракты купли-продажи семи земельных участков, легализовав таким образом имущество, полученное им в результате совершения преступления.

Стоит уточнить, что согласно заключению оценочной судебной экспертизы рыночная стоимость этих участков составила больше 300 миллионов рублей.

Расследование все еще идет, осуществляется комплекс следственных мероприятий, нацеленных на закрепление доказательственной базы.

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