ЗАМАНА - В Махачкале случился пожар в Центре дневного пребывания детей

В Махачкале случился пожар в Центре дневного пребывания детей

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29 сентября, 2022. Четверг 11:37
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В Махачкале случился пожар в Центре дневного пребывания детей

Накануне в частном центре дневного пребывания детей по улице Нурадилова в Махачкале случился пожар.

В Махачкале случился пожар в Центре дневного пребывания детей

По сведениям МЧС по Дагестану, загорелось помещение на 3 этаже, огонь также перешел на крышу здания.

На данный момент возгорание полностью локализовано. Жертв нет.

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