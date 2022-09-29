По сведениям МЧС по Дагестану, загорелось помещение на 3 этаже, огонь также перешел на крышу здания.
На данный момент возгорание полностью локализовано. Жертв нет.
Накануне в частном центре дневного пребывания детей по улице Нурадилова в Махачкале случился пожар.
По сведениям МЧС по Дагестану, загорелось помещение на 3 этаже, огонь также перешел на крышу здания.
На данный момент возгорание полностью локализовано. Жертв нет.
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