ЗАМАНА - Бывший сотрудник мэрии подозревается в незаконной продаже квартир в Махачкале

Бывший сотрудник мэрии подозревается в незаконной продаже квартир в Махачкале

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19 октября, 2021. Вторник 13:33
Бывший сотрудник мэрии подозревается в незаконной продаже квартир в Махачкале

В Махачкале начато одиннадцать уголовных дел по статье «Мошенничество», которые далее объединили в одно производство, информирует пресс-служба прокуратуры Дагестана.

Бывший сотрудник мэрии подозревается в незаконной продаже квартир в Махачкале
Происшествия

С января 2019 по апрель текущего года подозреваемый представлялся сотрудником мэрии Махачкалы, при этом не являясь им, незаконно продавал квартиры, которые принадлежали на праве собственности мэрии города.

Подозреваемый таким образом заработал 18 782 000 рублей.

Данные квартиры были выделены на исполнение проекта «Ветхое жилье», и в данный момент они пребывают на счету мэрии Махачкалы и кому-либо в собственность не отданы.

В настоящий момент по уголовному делу признано потерпевшими 13 граждан.

Расследование будет идти дальше.

 

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