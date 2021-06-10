ЗАМАНА - Министр строительства и ЖКХ РФ: «Мы смогли решить одну из важнейших задач»

Министр строительства и ЖКХ РФ: «Мы смогли решить одну из важнейших задач»

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10 июня, 2021. Четверг 20:52
Министр строительства и ЖКХ РФ: «Мы смогли решить одну из важнейших задач»

Одна из важнейших задач, по словам руководителя министерства Максима Егорова, заключается в создании простых и доступных условий участия жителей в вопросах благоустройства территорий, а также прозрачный механизм голосования.

Министр строительства и ЖКХ РФ: «Мы смогли решить одну из важнейших задач»
Политика

Комментируя итоги голосования, которое проходило на единой федеральной платформе za.gorodsreda.ru, разработанной АНО «Диалог Регионы» совместно с Минстроем РФ, глава ведомства подчеркнул, что решение о запуске платформы было правильным и своевременным.

За объекты, за которые в 2022 году будут благоустроены в рамках федерального проекта «ФКГС» нацпроекта «Жилье и городская среда», могли голосовать уже с 14-летнего возраста.

В тройку лидеров по благоустройству попали сквер в городе Каспийске, центральный парк города Хасавюрта и сквер по ул. Абубакарова в Махачкале.

 

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