Министр строительства и ЖКХ РФ: «Мы смогли решить одну из важнейших задач»

Одна из важнейших задач, по словам руководителя министерства Максима Егорова, заключается в создании простых и доступных условий участия жителей в вопросах благоустройства территорий, а также прозрачный механизм голосования.

Комментируя итоги голосования, которое проходило на единой федеральной платформе za.gorodsreda.ru, разработанной АНО «Диалог Регионы» совместно с Минстроем РФ, глава ведомства подчеркнул, что решение о запуске платформы было правильным и своевременным.

За объекты, за которые в 2022 году будут благоустроены в рамках федерального проекта «ФКГС» нацпроекта «Жилье и городская среда», могли голосовать уже с 14-летнего возраста.

В тройку лидеров по благоустройству попали сквер в городе Каспийске, центральный парк города Хасавюрта и сквер по ул. Абубакарова в Махачкале.