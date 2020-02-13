К примеру, смартфон Samsung Galaxy S9+ с 256 ГБ встроенной флэш-памяти можно купить за 66 990 вместо привычных 76 190 рублей. Ранее мы писали, что россиянка отсудила у детсада 600 тысяч рублей за пролитый на ребенка компот.
Смартфоны Samsung подешевели на 40% в России
- Автор Мадина
- 13 февраля, 2020. Четверг 14:11
Компания Samsung на российском сайте открыла аукцион невероятной щедрости: скидки на некоторые гаджеты доходят до 40%.
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