ЗАМАНА - Смартфоны Samsung подешевели на 40% в России

Смартфоны Samsung подешевели на 40% в России

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13 февраля, 2020. Четверг 14:11
Смартфоны Samsung подешевели на 40% в России

Компания Samsung на российском сайте открыла аукцион невероятной щедрости: скидки на некоторые гаджеты доходят до 40%.

Смартфоны Samsung подешевели на 40% в России
Общество

К примеру, смартфон Samsung Galaxy S9+ с 256 ГБ встроенной флэш-памяти можно купить за 66 990 вместо привычных 76 190 рублей. Ранее мы писали, что россиянка отсудила у детсада 600 тысяч рублей за пролитый на ребенка компот.

 

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