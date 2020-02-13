Смартфоны Samsung подешевели на 40% в России

К примеру, смартфон Samsung Galaxy S9+ с 256 ГБ встроенной флэш-памяти можно купить за 66 990 вместо привычных 76 190 рублей. Ранее мы писали, что россиянка отсудила у детсада 600 тысяч рублей за пролитый на ребенка компот.