ЗАМАНА - Врач из Дагестана записал видеообращение к главе Минздрава республики

Врач из Дагестана записал видеообращение к главе Минздрава республики

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20 января, 2020. Понедельник 09:18
Врач из Дагестана записал видеообращение к главе Минздрава республики

Зав. отделением лучевой диагностики Республиканского центра травматологии и ортопедии Салим Халитов решил записать видеообращение к министру здравоохранения РД Джамалудину Гаджиибрагимову. В своём обращении он просит решить проблемы, имеющиеся в медицинском учреждении.

Врач из Дагестана записал видеообращение к главе Минздрава республики
Общество

По словам Салима Халитова в его кабинете нет окон, а дверной проём нуждается  в ремонте. При этом в кабинете УЗИ идеальный ремонт и нет проблем с оборудованией лишь по той причине, что здесь должность врача занимает родственница главврача. Помимо этого, процедурный кабинет «Рентген» не соответствует стандартам.

 

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