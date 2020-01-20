Врач из Дагестана записал видеообращение к главе Минздрава республики

По словам Салима Халитова в его кабинете нет окон, а дверной проём нуждается в ремонте. При этом в кабинете УЗИ идеальный ремонт и нет проблем с оборудованией лишь по той причине, что здесь должность врача занимает родственница главврача. Помимо этого, процедурный кабинет «Рентген» не соответствует стандартам.