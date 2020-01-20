По словам Салима Халитова в его кабинете нет окон, а дверной проём нуждается в ремонте. При этом в кабинете УЗИ идеальный ремонт и нет проблем с оборудованией лишь по той причине, что здесь должность врача занимает родственница главврача. Помимо этого, процедурный кабинет «Рентген» не соответствует стандартам.
Врач из Дагестана записал видеообращение к главе Минздрава республики
- Автор Габи
- 20 января, 2020. Понедельник 09:18
Зав. отделением лучевой диагностики Республиканского центра травматологии и ортопедии Салим Халитов решил записать видеообращение к министру здравоохранения РД Джамалудину Гаджиибрагимову. В своём обращении он просит решить проблемы, имеющиеся в медицинском учреждении.