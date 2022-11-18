ЗАМАНА - В сети появился первый тизер-трейлер мульфильма «Элементаль» от студии Pixar

В сети появился первый тизер-трейлер мульфильма «Элементаль» от студии Pixar

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18 ноября, 2022. Пятница 08:13
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В сети появился первый тизер-трейлер мульфильма «Элементаль» от студии Pixar

Анимационная студия Pixar опубликовала тизер-трейлер мультфильма «Элементаль» (Elemental). Премьера должна состояться 16 июня 2023 года.

События картины разворачиваются в городе, в котором живут элементали. Мульфильм повествует об отношениях персонажей Эмбер, пламенной молодой женщины, и о парне, плывущего по течению Уэйда Риппла, которые не могут прикоснуться друг к другу, но в какой-то момент они осознают, что у них крайне много общего.

Режиссирует анимационную ленту Питер Сон — ранее он отвечал за другие проекты Pixar, среди которых был «Хороший динозавр». Продюсером является Денис Рим, он также работал в прошлом над «Хорошим динозавром» и над «Тачками 2».

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