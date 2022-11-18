В сети появился первый тизер-трейлер мульфильма «Элементаль» от студии Pixar

События картины разворачиваются в городе, в котором живут элементали. Мульфильм повествует об отношениях персонажей Эмбер, пламенной молодой женщины, и о парне, плывущего по течению Уэйда Риппла, которые не могут прикоснуться друг к другу, но в какой-то момент они осознают, что у них крайне много общего.

Режиссирует анимационную ленту Питер Сон — ранее он отвечал за другие проекты Pixar, среди которых был «Хороший динозавр». Продюсером является Денис Рим, он также работал в прошлом над «Хорошим динозавром» и над «Тачками 2».