ЗАМАНА - Нариман Асваров избран ректором ДГПУ

Нариман Асваров избран ректором ДГПУ

Автор
30 сентября, 2022. Пятница 08:25
|||
Нариман Асваров избран ректором ДГПУ

Пост ректора ДГПУ занял Нариман Асваров. За его кандидатуру отдали голос 77 из 81 участника конференции по избранию руководителя университета, информирует пресс-служба вуза.

Нариман Асваров избран ректором ДГПУ

Асварову 56 лет, родился в селе Кондик Хивского района, получил диплом ДГПУ по специальности историк. Имеет второе высшее юридическое образование в ДГУ. Нариман Асваров преподавал в ДГПУ, защитил кандидатскую диссертацию, занимал должности замдекана и декана исторического факультета, а в апреле минувшего года возглавил университет в качестве и. о. ректора.

Прочитано 10 раз

Последнее от Дарья

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
  ok  vk  rss
Top