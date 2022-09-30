Нариман Асваров избран ректором ДГПУ

Пост ректора ДГПУ занял Нариман Асваров. За его кандидатуру отдали голос 77 из 81 участника конференции по избранию руководителя университета, информирует пресс-служба вуза.

Асварову 56 лет, родился в селе Кондик Хивского района, получил диплом ДГПУ по специальности историк. Имеет второе высшее юридическое образование в ДГУ. Нариман Асваров преподавал в ДГПУ, защитил кандидатскую диссертацию, занимал должности замдекана и декана исторического факультета, а в апреле минувшего года возглавил университет в качестве и. о. ректора.