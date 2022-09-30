Асварову 56 лет, родился в селе Кондик Хивского района, получил диплом ДГПУ по специальности историк. Имеет второе высшее юридическое образование в ДГУ. Нариман Асваров преподавал в ДГПУ, защитил кандидатскую диссертацию, занимал должности замдекана и декана исторического факультета, а в апреле минувшего года возглавил университет в качестве и. о. ректора.
Нариман Асваров избран ректором ДГПУ
- Автор Дарья
- 30 сентября, 2022. Пятница 08:25
Пост ректора ДГПУ занял Нариман Асваров. За его кандидатуру отдали голос 77 из 81 участника конференции по избранию руководителя университета, информирует пресс-служба вуза.
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