Эксперт рассказал, что случаи смерти пациентов с оспой обезьян не говорят об усилении вируса

Случаи, когда пациенты с оспой обезьян в неэндемичных по заболеванию странах не справляются с болезнью, не говорят о том, что вирус получил какое-либо усиление, информирует сегодня, 5 августа, ТАСС, ссылаясь на главного научного специалиста НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн.

Ранее заявлялось о нескольких смертях людей с оспой обезьян в Бразилии, Испании, Индии, Перу.

"Нет, этого говорить нельзя", — высказался Альтштейн, отвечая на вопрос, могут ли эти случаи смерти говорить о том, что вирус оспы обезьян стал более опасным для человека. Если скончались несколько пациентов из многих тысяч заразившихся, то это "конечно, совсем не показатель, что происходит какое-то усиление" вируса, озвучил он.

По сведениям пресс-службы комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга, 22 июля из городской больницы вернулся домой единственный в России пациент, у которого была выявлена оспа обезьян.