ЗАМАНА - Эксперт рассказал, что случаи смерти пациентов с оспой обезьян не говорят об усилении вируса

Эксперт рассказал, что случаи смерти пациентов с оспой обезьян не говорят об усилении вируса

Автор
05 августа, 2022. Пятница 11:29
|||
Эксперт рассказал, что случаи смерти пациентов с оспой обезьян не говорят об усилении вируса

Случаи, когда пациенты с оспой обезьян в неэндемичных по заболеванию странах не справляются с болезнью, не говорят о том, что вирус получил какое-либо усиление, информирует сегодня, 5 августа, ТАСС, ссылаясь на главного научного специалиста НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн.

Эксперт рассказал, что случаи смерти пациентов с оспой обезьян не говорят об усилении вируса
Общество

Ранее заявлялось о нескольких смертях людей с оспой обезьян в Бразилии, Испании, Индии, Перу.

"Нет, этого говорить нельзя", — высказался Альтштейн, отвечая на вопрос, могут ли эти случаи смерти говорить о том, что вирус оспы обезьян стал более опасным для человека. Если скончались несколько пациентов из многих тысяч заразившихся, то это "конечно, совсем не показатель, что происходит какое-то усиление" вируса, озвучил он.

По сведениям пресс-службы комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга, 22 июля из городской больницы вернулся домой единственный в России пациент, у которого была выявлена оспа обезьян. 

Прочитано 21 раз

Последнее от Дарья

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
  ok  vk  rss
Top