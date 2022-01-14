Открыл его Сергей Меликов с вручения удостоверения общественного помощника руководителя РД Людмиле Авшалумовой. Он подчеркнул профессиональные умения Авшалумовой и эффективную работу по укреплению межнациональных отношений в регионе. Также Глава Дагестана поздравил журналистов с Днем российской печати. Для региона, отметил он, этот день имеет важное значение, так как в субъекте выпускаются газеты на 14-ти языках. Переходя к главной теме, Сергей Меликов подчеркнул, что Фазу Алиева – не просто поэтесса, подарившая миру свои работы, но и классик жанра, которому следуют и в 2022 году. Подробнее на сайте Главы Дагестана.
Лидер РД провел первое собрание оргкомитета по подготовке к празднованию 90-летия Фазу Алиевой
- Автор Мадина
- 14 января, 2022. Пятница 13:04
Вчера, 13 января, лидер Дагестана Сергей Меликов провел первое собрание оргкомитета по подготовке к празднованию 90-летия народной поэтессы республики Фазу Алиевой.
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