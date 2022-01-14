ЗАМАНА - Лидер РД провел первое собрание оргкомитета по подготовке к празднованию 90-летия Фазу Алиевой

Лидер РД провел первое собрание оргкомитета по подготовке к празднованию 90-летия Фазу Алиевой

Автор
14 января, 2022. Пятница 13:04
Лидер РД провел первое собрание оргкомитета по подготовке к празднованию 90-летия Фазу Алиевой

Вчера, 13 января, лидер Дагестана Сергей Меликов провел первое собрание оргкомитета по подготовке к празднованию 90-летия народной поэтессы республики Фазу Алиевой.

Лидер РД провел первое собрание оргкомитета по подготовке к празднованию 90-летия Фазу Алиевой
Общество

Открыл его Сергей Меликов с вручения удостоверения общественного помощника руководителя РД Людмиле Авшалумовой. Он подчеркнул профессиональные умения Авшалумовой и эффективную работу по укреплению межнациональных отношений в регионе. Также Глава Дагестана поздравил журналистов с Днем российской печати. Для региона, отметил он, этот день имеет важное значение, так как в субъекте выпускаются газеты на 14-ти языках. Переходя к главной теме, Сергей Меликов подчеркнул, что Фазу Алиева – не просто поэтесса, подарившая миру свои работы, но и классик жанра, которому следуют и в 2022 году. Подробнее на сайте Главы Дагестана.

 

Прочитано 59 раз

Последнее от Мадина

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top