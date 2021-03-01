ЗАМАНА - Минмолодежи РД запускает образовательный курс по социальному проектированию для НКО

Минмолодежи РД запускает образовательный курс по социальному проектированию для НКО

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01 марта, 2021. Понедельник 00:23
Минмолодежи РД запускает образовательный курс по социальному проектированию для НКО

Министерство по делам молодежи РД вместе с региональной школой проектирования «Dagestan Project» объявляют об открытии образовательного курса для некоммерческих компаний «Базы проектного мышления». Его основная задача заключается в подготовке сотрудников некоммерческих организаций к участию в грантовых конкурсах.

Минмолодежи РД запускает образовательный курс по социальному проектированию для НКО
Общество

Курс, разбитый на семь главных блоков, начнет свою работу 5 марта. Делиться своим опытом и знаниями будет в области проектирования грантов будет управляющий республиканской школы проектирования «Dagestan Project» Абдулмалик Мансуров. «Участие НКО в грантовых конкурсах дает им шанс достигать указанные в уставе организации цели. Курс поможет им хорошо составлять свои проекты и получать грантовые средства на их реализацию. В рамках проекта, им объяснят систему форматов грантовой поддержки», сообщил руководитель отдела по работе со студенческой и трудящейся молодежью Минмолодежи РД Магомед Абдулаев. Необходимо отметить, что для участия в мероприятии представителям некоммерческих компаний нужно подать заявку в автоматической информсистеме «Молодежь РФ». Подробнее о курсе можно узнать по телефону: 8 928 567 77 49.

 

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