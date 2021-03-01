Минмолодежи РД запускает образовательный курс по социальному проектированию для НКО

Курс, разбитый на семь главных блоков, начнет свою работу 5 марта. Делиться своим опытом и знаниями будет в области проектирования грантов будет управляющий республиканской школы проектирования «Dagestan Project» Абдулмалик Мансуров. «Участие НКО в грантовых конкурсах дает им шанс достигать указанные в уставе организации цели. Курс поможет им хорошо составлять свои проекты и получать грантовые средства на их реализацию. В рамках проекта, им объяснят систему форматов грантовой поддержки», сообщил руководитель отдела по работе со студенческой и трудящейся молодежью Минмолодежи РД Магомед Абдулаев. Необходимо отметить, что для участия в мероприятии представителям некоммерческих компаний нужно подать заявку в автоматической информсистеме «Молодежь РФ». Подробнее о курсе можно узнать по телефону: 8 928 567 77 49.