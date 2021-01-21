Данному событию в течении всего года будут посвящены телепередачи, научно-практические конференции и телепередачи. Своим мнением о роли образования ДАССР в истории республики с изданием «Замана» поделилась директор Фонда развития науки и инноваций, доцент экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова Аминат Магомедова.

«Образование ДАССР стало знакомым событием в истории Дагестана. Я с тоской иногда вспоминаю добрые советские времена, дружбу народов, взаимопроникновение культур. Мы ценны своей самобытностью, древними обычаями, традициями, нашими уникальными языками, уровнем культуры, которую высоко оценивал еще Александр Дюма. Сегодня важно, чтобы каждый представитель малых народов, оставаясь самим собой, являясь носителем уникальной культуры и традиций, в то же время чувствовал себя комфортно в любом уголке нашей страны. Адекватное восприятие инаковости внутри страны является одним из показателей благополучия.

У нас самобытный и уникальный край, богатый природными ресурсами, талантливыми, сильными духом людьми, который становится все более привлекательным для туристов со всего мира. Но наша инфраструктура нуждается в существенном улучшении. Хочется качественных дорог. Некоторые участки автодорог из Махачкалы в горы не уступают европейским. А на некоторых улицах нашей столицы небезопасно ездить.

Я всегда радуюсь, когда вижу стремящихся к знаниям и успехам студентов МГУ из Дагестана, когда дагестанские школьники принимают участие во всероссийских и международных конкурсах и побеждают, или узнаю о земляках, работающих в лучших университетах мира. Но, к сожалению, по индексу человеческого развития, рассчитываемого на основе ожидаемой продолжительности жизни, уровня образования и дохода на душу населения республика находится среди регионов России только на 67 месте.

По уровню жизни населения мы находимся на 69 месте.

Многое зависит от власти, умения эффективно взаимодействовать с центром. С восторгом слежу за преображением Дербента. Когда к власти приходят люди с высокой степенью социальной ответственности, ориентированные не на собственное обогащение, а на нужды людей и развитие республики, хочется пожелать им успехов. Пусть Бог помогает и бережет таких руководителей».