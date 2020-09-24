VIII Конгресс мусульманских общин Северного Кавказа проходит в Дагестане

В Махачкале прошел VIII Конгресс мусульманских общин Северного Кавказа, пишет РИА "Дагестан", ссылаясь на пресс-службу министерства по нацполитике и делам религий региона.

Начиная конференцию, Энрик Муслимов поприветствовал всех зрителей от имени лидера РД Владимира Васильева и определил главные цели встречи, а также роль молодежи в формировании будущего России, пожелав им успешной работы. Подробнее можно прочитать тут.