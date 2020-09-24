Начиная конференцию, Энрик Муслимов поприветствовал всех зрителей от имени лидера РД Владимира Васильева и определил главные цели встречи, а также роль молодежи в формировании будущего России, пожелав им успешной работы. Подробнее можно прочитать тут.
VIII Конгресс мусульманских общин Северного Кавказа проходит в Дагестане
- Автор Мадина
- 24 сентября, 2020. Четверг 11:04
В Махачкале прошел VIII Конгресс мусульманских общин Северного Кавказа, пишет РИА "Дагестан", ссылаясь на пресс-службу министерства по нацполитике и делам религий региона.
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