Героические дочери Дагестана

Значимый вклад в победу над фашизмом внесли женщины Дагестана. Они наравне с мужчинами в огне Великой Отечественной войны, в борьбе за честь и независимость нашей страны проявили себя перед всем миром как стойкие, сильные духом патриотки.

До того времени во всей истории человечества, истории всех предшествующих войн не существовало таких примеров, когда девушки, женщины столь массово участвовали бы и на фронтах, и в тылу. С такой силой, как в период войны, никогда не демонстрировались величие духа и несгибаемость воли советских женщин.

Дагестанские женщины отличились военными и трудовыми подвигами. В первый же день войны в Махачкале 84 женщины подали заявление с просьбой направить их на санитарно-оборонительные работы, в Дербенте – 50, а спустя 5 дней уже 500 женщин изучали санитарное дело.

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С 23 по 27 июня 1941 года в Махачкале от женской половины населения пришло 677 заявлений, где они выразили просьбу отправить их на передовую линию фронта. Так, с трикотажной фабрики Буйнакска «Красная Звезда» пошли добровольно воевать 70 девушек. В апреле 1942 года на фронт ушло более 1000 девушек. Многих из них зачислили в 744-й зенитно-артиллерийский полк, нёсший службу ПВО в Грозном. В его состав вошли представительницы каждой народности Дагестана, составившие единый дружный коллектив. Здесь были кумычки Салихат Темирова и Зайнаб Алибекова, даргинки Патимат Сулейманова и Аня Мирзабекова, аварка Рабият Кебетова, лачки Шамай Фейзуллаева и Умамат Омаргаджиева, лезгинки Пализад Эмирбекова и Ася Гюльмагомедова, татка Ася Абрамова, азербайджанка Аня Абукеримова, татарка Хадича Дебердеева и многие другие.

Стоит отметить, что девушки оправдали оказанное им доверие. Участница ВОВ Маржанат Османова самая первая из девушек в Буйнакском районе в 1936 году стала трактористкой, а в 1939 году она была первой горянкой-шофером. Однако работать на автомашине пришлось недолго: началась война. Сложный и опасный путь был пройден Маржанат на её санитарной машине, она вывезла с поля боя несколько тысяч раненых бойцов и офицеров в ненастье, дождь, метель. Она на протяжении долгого времени не расставалась со своей любимой профессией. На санитарной машине станции скорой помощи в городе Буйнакск торопилась помочь больным. Бессмертен подвиг комсомолки из города Кизляр Клары Солоненко. Её возраст составлял всего 14 лет, когда она втайне от родных ушла на фронт, а чтобы её не смогли найти и вернуть домой, назвала себя Наталией Радченко, и скрыла свой настоящий возраст. Клара проявила себя как смелая разведчица, исправно несла службу, была ранена три раза. За отвагу и геройство её наградили орденом Славы III степени и двумя боевыми медалями. Посмертно она была награждена вторым орденом Славы II степени, а имя Клаы навечно занесли в послужной список части, где она служила.

Наиболее ярким свидетельством стойкости и мужества советских женщин можно назвать и их борьбу в фашистском женском концлагере смерти Равенсбрюк в Германии. В этот лагерь заключали деятельниц антифашистского движения, тех, кто участвовал в движении Сопротивления стран Западной Европы. Через него прошло 123 тысячи женщин и более 500 детей, свыше 100 тысяч из них убили. Среди заключённых в этом лагере были уроженки Дагестана: К.М. Поветьева, К.А. Денисова, П.М. Ибашева, А.В. Блянова. Каждая из них являлась участницей героической обороны Севастополя, добровольно ушедшей на фронт осенью 1941 года. Гитлеровские палачи чудовищным образом пытали их и издевались, чтобы сделать из узниц своих рабов, заставить их подчиниться. Они морили их голодом и жаждой, заставляли истощённых и больных узниц без одежды стоять на холоде, под ливнем или палящим солнцем, изнуряли непосильным трудом. Однако волю советских женщин сломить им не удалось, они смогли подняться на борьбу против врагов, создали в лагере подпольную организацию, которая входила в интернациональное коммунистическое кольцо. В подпольной советской коммунистической группе состояли наши махачкалинки К.М. Поветьева, К.А. Денисова и А.В. Блянова, девизом их было: «Не покоряться, бороться до победы!».