Ученые определили виды птиц на уникально детализированной древнеегипетской живописи

Находка обнаружилась в Амарне — экс-столице фараона Эхнатона, который жил в 1347-1332 годах до нашей эры. Раскопки дворца прошли еще в 1924 году. Он принадлежал Меритатон, дочери фараона и Нефертити. В одной из шикарно оформленных комнат, называемой Зеленой, стены были украшены изображения птиц в диком папирусном болоте. Несмотря на натуралистичность фресок, их довольно мало изучали, но теперь ученые смогли определить всех нарисованных существ. Для этого эксперты сверялись с сегодняшними орнитологическими справочниками и копиями рисунка изображений. В итоге они пришли ко мнению, что на стенах дворца нарисованы сорокопуты и трясогузки, помимо зимородков и голубей, выявленных в прошлых работах. Исследователи также считают, что художники, возможно, добавили подсказки для древних орнитологов: мигрирующие птицы помечены треугольником, указывающим на сезонность в искусстве.