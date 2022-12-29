ЗАМАНА - Ученые определили виды птиц на уникально детализированной древнеегипетской живописи

Ученые определили виды птиц на уникально детализированной древнеегипетской живописи

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29 декабря, 2022. Четверг 10:16
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Ученые определили виды птиц на уникально детализированной древнеегипетской живописи

Исследователи из Египта изучили уникально детализированный шедевр древнеегипетской живописи. Роспись во дворце фараона так проработана, что эксперты смогли выявить вид изображенных на ней птиц. Статья на тему появилась в журнале Antiquity.

Ученые определили виды птиц на уникально детализированной древнеегипетской живописи

Находка обнаружилась в Амарне — экс-столице фараона Эхнатона, который жил в 1347-1332 годах до нашей эры. Раскопки дворца прошли еще в 1924 году. Он принадлежал Меритатон, дочери фараона и Нефертити. В одной из шикарно оформленных комнат, называемой Зеленой, стены были украшены изображения птиц в диком папирусном болоте. Несмотря на натуралистичность фресок, их довольно мало изучали, но теперь ученые смогли определить всех нарисованных существ. Для этого эксперты сверялись с сегодняшними орнитологическими справочниками и копиями рисунка изображений. В итоге они пришли ко мнению, что на стенах дворца нарисованы сорокопуты и трясогузки, помимо зимородков и голубей, выявленных в прошлых работах. Исследователи также считают, что художники, возможно, добавили подсказки для древних орнитологов: мигрирующие птицы помечены треугольником, указывающим на сезонность в искусстве.

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