ЗАМАНА - Специалисты MIT выявили способность Земли стабилизировать свою температуру

Специалисты MIT выявили способность Земли стабилизировать свою температуру

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18 ноября, 2022. Пятница 08:25
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Специалисты MIT выявили способность Земли стабилизировать свою температуру

Эксперты Массачусетского технологического института (MIT) рассказали, что климатические циклы нашей планеты обладают стабилизирующими алгоритмами, работающими в течение 100 000 лет, поддерживая глобальные температуры в пределах примерно одного устойчивого диапазона. О своей работе они написали в Science Advanced.

Специалисты MIT выявили способность Земли стабилизировать свою температуру

Такой процесс дает возможность контролировать так называемое силикатное выветривание — геологическое явление, при котором силикатные породы (глина, слюда, кварц и так далее) активизируют химические реакции, вытягивающие углекислый газ из атмосферы в отложения на дне океана. Исследователи и в прошлом говорили о связи силикатного выветривания и углеродного цикла, позволяющих регулировать глобальные температуры.

Определить это получилось с использованием анализа палеоклиматических данных, в которых отразились изменения температуры Земли за последние 66 млн лет. После чего авторы работы проследили за закономерностями на основе математической теории стохастических дифференциальных уравнений. Было выявлено, что колебания температуры нашей планеты поддаются последовательной закономерности, в итоге которой силикатное выветривание стабилизирует климатические изменения, но в масштабе сотен тысяч лет.

Эксперты уточняют, что, с одной стороны, выводы обнадеживают тем, что современное глобальное потепление в итоге все равно будет устранено самой Землей, но на это уйдет множество тысяч лет, поэтому такое открытие не решает нашей проблемы.

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