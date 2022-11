Появилась новая эффективная вакцина против малярии

Исследователи Национального института аллергии и инфекционных заболеваний США (NIAID) объявили о новом эффективном способе борьбы с малярией: ими была создана вакцина на основе моноклональных антител. О своей работе они подробно рассказали в издании The New England Journal of Medicine.