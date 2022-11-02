Появилась новая эффективная вакцина против малярии

Исследователи Национального института аллергии и инфекционных заболеваний США (NIAID) объявили о новом эффективном способе борьбы с малярией: ими была создана вакцина на основе моноклональных антител. О своей работе они подробно рассказали в издании The New England Journal of Medicine.

Существующие средства против малярии довольно ограничены в уровне защиты и эффективности. Единственный препарат, который рекомендован ВОЗ, под названием RTS,S (Mosquirix) предоставляет частичную защиту в первые годы жизни при введении детям в возрасте от 5 до 17 месяцев в 4-х дозах в течение 20-месячного периода. Другие средства необходимо часто принимать, что уменьшает их привлекательность для людей. Кроме того, требуются альтернативы для случаев появления привыкания, то есть лекарственной устойчивости.