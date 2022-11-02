Существующие средства против малярии довольно ограничены в уровне защиты и эффективности. Единственный препарат, который рекомендован ВОЗ, под названием RTS,S (Mosquirix) предоставляет частичную защиту в первые годы жизни при введении детям в возрасте от 5 до 17 месяцев в 4-х дозах в течение 20-месячного периода. Другие средства необходимо часто принимать, что уменьшает их привлекательность для людей. Кроме того, требуются альтернативы для случаев появления привыкания, то есть лекарственной устойчивости.
Появилась новая эффективная вакцина против малярии
- Автор Дарья
- 02 ноября, 2022. Среда 13:15
Исследователи Национального института аллергии и инфекционных заболеваний США (NIAID) объявили о новом эффективном способе борьбы с малярией: ими была создана вакцина на основе моноклональных антител. О своей работе они подробно рассказали в издании The New England Journal of Medicine.
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