ЗАМАНА - Появилась новая эффективная вакцина против малярии

Появилась новая эффективная вакцина против малярии

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02 ноября, 2022. Среда 13:15
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Появилась новая эффективная вакцина против малярии

Исследователи Национального института аллергии и инфекционных заболеваний США (NIAID) объявили о новом эффективном способе борьбы с малярией: ими была создана вакцина на основе моноклональных антител. О своей работе они подробно рассказали в издании The New England Journal of Medicine.

Появилась новая эффективная вакцина против малярии

Существующие средства против малярии довольно ограничены в уровне защиты и эффективности. Единственный препарат, который рекомендован ВОЗ, под названием RTS,S (Mosquirix) предоставляет частичную защиту в первые годы жизни при введении детям в возрасте от 5 до 17 месяцев в 4-х дозах в течение 20-месячного периода. Другие средства необходимо часто принимать, что уменьшает их привлекательность для людей. Кроме того, требуются альтернативы для случаев появления привыкания, то есть лекарственной устойчивости.

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