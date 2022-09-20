ЗАМАНА - Исследователи из Китая первыми на Земле клонировали арктического волка

Исследователи из Китая первыми на Земле клонировали арктического волка

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20 сентября, 2022. Вторник 10:52
CC BY-SA 3.0 / Aconcagua /|||
Исследователи из Китая первыми на Земле клонировали арктического волка

Генетики из Китая первыми в мире клонировали арктического волка (Canis lupus arctos), информирует РИА "Новости", ссылаясь на гендиректора SinoGene Ми Цзидун.

Исследователи из Китая первыми на Земле клонировали арктического волка
Наука

"100 дней назад появился на свет первый на Земле клонированный арктический волк, мы провели пресс-конференцию, дабы вместе засвидетельствовать этот знаменательный день, и я считаю, что это не только достижение компании SinoGene и Харбинского полярного парка, но также наша новая попытка и прорыв в сфере защиты и разведения диких вымирающих видов животных", — высказался Цзидун на презентации.

В беседе с РИА Новости он сообщил, что в ближайшие 2-3 дня родится еще один щенок. Первый волчонок родился в лаборатории SinoGene в пекинском районе Чанпин 10 июня этого года. Соматические клетки брались из образца кожи самки дикого арктического волка по кличке Мая, которая была завезена в Харбинский полярный парк из Канады в августе 2006 года, а суррогатной матерью для вынашивания щенка стала собака породы бигль.
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