ЗАМАНА - Климатологи: современное потепление стало самым сильным за прошедшие 7000 лет

Климатологи: современное потепление стало самым сильным за прошедшие 7000 лет

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26 августа, 2022. Пятница 11:45
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Климатологи: современное потепление стало самым сильным за прошедшие 7000 лет

Эксперты выявили, что нынешнее глобальное потепление оказалось сильнейшим за последние 7000 лет. Статью на тему опубликовали в издании Nature Communications. Рост температуры воздуха на севере Западной Сибири начался еще в 19 веке. До этого климат год от года менялся то в одну, то в другую сторону.

Климатологи: современное потепление стало самым сильным за прошедшие 7000 лет
Наука

Дендрохронологи, исследуя деревья, узнали об изменениях температур за 7 638 лет. Особенно жаркими стали летние месяцы последних десятилетий.

«Из-за циклических изменений орбитальных параметров нашей планеты в приполярных широтах Северного полушария идет постепенное снижение поступления солнечной энергии в летние периоды. Стартовала данная фаза примерно 8–9 000 лет назад, продолжается и на сегодняшний день», — заявляют климатологи.

Они считают, что причиной этого явления стал целый комплекс факторов.

«Темпы роста температуры в последние десятилетия не являются очень уж быстрыми, если рассматривать относительно короткие отрывки времени. Но на интервале в 160-170 лет скорость сегодняшнего глобального потепления самая высокая в сравнении с тем, что было в прошлом Земли», — высказываются эксперты.

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