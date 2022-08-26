Дендрохронологи, исследуя деревья, узнали об изменениях температур за 7 638 лет. Особенно жаркими стали летние месяцы последних десятилетий.
«Из-за циклических изменений орбитальных параметров нашей планеты в приполярных широтах Северного полушария идет постепенное снижение поступления солнечной энергии в летние периоды. Стартовала данная фаза примерно 8–9 000 лет назад, продолжается и на сегодняшний день», — заявляют климатологи.
Они считают, что причиной этого явления стал целый комплекс факторов.
«Темпы роста температуры в последние десятилетия не являются очень уж быстрыми, если рассматривать относительно короткие отрывки времени. Но на интервале в 160-170 лет скорость сегодняшнего глобального потепления самая высокая в сравнении с тем, что было в прошлом Земли», — высказываются эксперты.