Создана плазменная установка для производства кислорода на поверхности Марса

Команда европейских и американских физиков из Американского физического института и Лиссабонского университета разработала плазменную установку, способную извлекать кислород из молекул СО2 на Марсе.

Одна из самых ключевых целей при заселении Марса – это поиск кислорода, без которого вся работа может быть напрасной. Группа международных исследований активно ищет выход из ситуации.

«Мы решили, что столкновение электронов высоких энергии с молекулами СО2 будет приводить к разложению данного вещества или же к выделению тепла. Эту энергию можно также применять для расщепления углекислого газа», — сообщил доцент Лиссабонского университета Васко Герра.

Так, теоретически наука способна создать воздух на основе расщепления углекислого газа. Данный процесс основывается на том, что молекулы СО2 в разреженной атмосфере теряют стабильность, а при попадании в разреженную плазму делятся на угарный газ и кислород.