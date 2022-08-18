ЗАМАНА - Создана плазменная установка для производства кислорода на поверхности Марса

Создана плазменная установка для производства кислорода на поверхности Марса

Автор
18 августа, 2022. Четверг 11:14
|||
Создана плазменная установка для производства кислорода на поверхности Марса

Команда европейских и американских физиков из Американского физического института и Лиссабонского университета разработала плазменную установку, способную извлекать кислород из молекул СО2 на Марсе.

Создана плазменная установка для производства кислорода на поверхности Марса
Наука

Одна из самых ключевых целей при заселении Марса – это поиск кислорода, без которого вся работа может быть напрасной. Группа международных исследований активно ищет выход из ситуации.

«Мы решили, что столкновение электронов высоких энергии с молекулами СО2 будет приводить к разложению данного вещества или же к выделению тепла. Эту энергию можно также применять для расщепления углекислого газа», — сообщил доцент Лиссабонского университета Васко Герра.

Так, теоретически наука способна создать воздух на основе расщепления углекислого газа. Данный процесс основывается на том, что молекулы СО2 в разреженной атмосфере теряют стабильность, а при попадании в разреженную плазму делятся на угарный газ и кислород.

Прочитано 17 раз

Последнее от Дарья

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
  ok  vk  rss
Top