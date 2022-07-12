ЗАМАНА - Ученые выявили родство таштыкских мумий с сибирскими скифами

Ученые выявили родство таштыкских мумий с сибирскими скифами

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12 июля, 2022. Вторник 11:41
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Ученые выявили родство таштыкских мумий с сибирскими скифами

Отечественные эксперты смогли расшифровать геномы двух представителей таштыкской археологической культуры и определить, что эти люди были генетически близкими к представителям тагарской культуры, существовавшей у скифов Сибири. Материал на данную тему был опубликован в ходе подписания договора о сотрудничестве между Государственным Эрмитажем, Европейским университетом в Санкт-Петербурге, организацией "Гротекс" и медико-генетическим центром "Genotek".

Ученые выявили родство таштыкских мумий с сибирскими скифами
Наука

ДНК для исследования специалисты добыли из мумифицированных тел, обнаруженных при исследовании Оглахтинского могильника в 1969 году. Материалы были взяты из тел мужчины и женщины 3-4 столетий нашей эры. Таштыкская археологическая культура, которая появилась в результате смешения носителей тагарской культуры и мигрантов-монголоидов, сформировалась в начале нашей эры на территории Минусинской котловины. Принято считать, что данная культура жила до 6-7 века.

Оглахтинский грунтовый могильник, найденный в Боградском районе Республики Хакасия еще в начале прошлого века, дал возможность археологам исследовать представителей таштыкской культуры благодаря своей особенности — тут сформировалась особенная атмосфера, которая хорошо хранит древнюю органику. Новое исследование образцов мумифицированных тел из могильника позволил экспертам выявить родственные связи между представителями таштыкской нации и сибирскими скифами.

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