ДНК для исследования специалисты добыли из мумифицированных тел, обнаруженных при исследовании Оглахтинского могильника в 1969 году. Материалы были взяты из тел мужчины и женщины 3-4 столетий нашей эры. Таштыкская археологическая культура, которая появилась в результате смешения носителей тагарской культуры и мигрантов-монголоидов, сформировалась в начале нашей эры на территории Минусинской котловины. Принято считать, что данная культура жила до 6-7 века.
Оглахтинский грунтовый могильник, найденный в Боградском районе Республики Хакасия еще в начале прошлого века, дал возможность археологам исследовать представителей таштыкской культуры благодаря своей особенности — тут сформировалась особенная атмосфера, которая хорошо хранит древнюю органику. Новое исследование образцов мумифицированных тел из могильника позволил экспертам выявить родственные связи между представителями таштыкской нации и сибирскими скифами.