Во льдах Тибета нашли сотни новых видов бактерий и несколько древних вирусов

Около 1000 видов неизвестных бактерий были обнаружены в тибетских ледниках исследователями из Китайской академии наук, которые изучали снег и лед с самых высоких точек Тибета.

Стартовали исследования на эту тему еще 12 лет назад, а активная фаза изучения местности шла 6 лет. Эксперты законсервировали для экспериментов изморозь из 21 разного тибетского ледника.

Многие годы наблюдая за ними, специалисты выявили 968 уникальных видов бактерий. Только 2% от общего количества молекул, выявленных там, были ранее известны ученым. Другие 98% прямо сейчас могут представлять большую опасность для всего живого планеты.

Кроме этого, если лед начнет таять, то вода с этими микроорганизмами попадет в реки Индии и Китая. Эксперты уточняют, что бактерии относятся к крайне древним группам, поэтому у современных людей и животных никак не может быть к ним иммунитета.