ЗАМАНА - Дети курящих матерей чаще становятся косоглазыми, выяснили ученые

Дети курящих матерей чаще становятся косоглазыми, выяснили ученые

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20 ноября, 2020. Пятница 10:34
Дети курящих матерей чаще становятся косоглазыми, выяснили ученые

Масштабные наблюдения за курящими беременными женщинами показали, что эта вредная привычка повышает вероятность развития косоглазия у их детей примерно в 1,5 раза. Об этом пишут врачи, опубликовавшие свои выводы в журнале Acta Ophthalmologica.

Дети курящих матерей чаще становятся косоглазыми, выяснили ученые
Наука

К этим результатам врачи пришли проанализировав данные, собранные в ходе двух десятков наблюдений за здоровьем примерно пяти тысяч младенцев и подростков, страдавших от косоглазия, а также 80 тысяч здоровых детей.

Ученых интересовало то, какие факторы риска способствуют развитию подобных проблем, в том числе ранние роды и "плохая" наследственность, а также возможные пути их защиты от появления нарушений в работе глаз.

В среднем, дети курящих матерей в 1,5 раза чаще страдали от этой болезни, причем вероятность ее приобретения росла вместе с "дозой" табака.

К примеру, риск развития косоглазия у детей женщин, выкуривавших меньше десяти сигарет в день, повышался примерно на 17%, тогда как у более заядлых курильщиц он вырастал до 80%. Для некоторых разновидностей нарушений в работе глаз, таких как сходящееся или расходящееся косоглазие, риск вырастал примерно в два раза.

 

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