«За счет этого решения мы заметно нарастили темпы вакцинации», – заявил Меликов. Таким образом, отметил руководитель Дагестана, система QR-кодов будет работать и дальше.
Глава Дагестана заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом в регионе
- Автор Мадина
- 11 ноября, 2021. Четверг 00:44
Лидер Дагестана Сергей Меликов на очередном собрании Оперативного штаба прокомментировал введение проверки QR-кодов в республике.
«За счет этого решения мы заметно нарастили темпы вакцинации», – заявил Меликов. Таким образом, отметил руководитель Дагестана, система QR-кодов будет работать и дальше.
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