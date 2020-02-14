В Дагестане обсудили вопросы эффективного использования сельхозземель и повышения плодородия почв

На базе Дагестанского государственного аграрного университета в г. Махачкале состоялось республиканское совещание, посвященное вопросам эффективного использования земель сельскохозяйственного назначения и повышения плодородия почв в регионе.

Мероприятие прошло с участием заместителя председателя Правительства РД Абдулмуслима Абдулмуслимова, министра сельского хозяйства и продовольствия РД Абзагира Гусейнова, руководителя Управления Россельхознадзора по РД Курбана Рамазанова, директора Государственного центра агрохимической службы «Дагестанский» Магомедзакира Кадималиева, ректора ДагГАУ Зайдина Джамбулатова, а также научных сотрудников Института геологии Дагестанского научного центра РАН и Прикаспийского института биологических ресурсов.

В ходе совещания Абдулмуслим Абдулмуслимов напомнил, что в Дагестане проводится большая работа, направленная на вовлечение в сельскохозяйственный оборот неиспользуемых земель. В частности, по словам заместителя председателя Правительства, за последние три года общая посевная площадь в республике увеличилась на 17 тыс. га.

«Более 86% территории нашей республики занимают земли сельскохозяйственного назначения – это более 4 млн га. В последние годы принимаются активные меры по исполнению земельного законодательства, направленные на вовлечение в оборот неиспользуемой пашни и повышения урожайности сельхозкультур. В результате проводимой работы за последние три года общая посевная площадь в регионе увеличилась на 17,1 тыс. га. А в текущем году ожидаемая общая посевная площадь, с учетом многолетних трав, составит 381 тыс. га, что на 11 тыс. га больше показателя 2019 года», – сообщил вице-премьер.

В тоже время, по словам Абдулмуслима Абдулмуслимова, в Дагестане не используются еще 76 тыс. га земель. В этой связи зампред республиканского правительства заявил, что по отношению к недобросовестным землепользователям будут применены соответствующие меры.

«Не используется 16% от самой ценной категории наших угодий – пашни. Если землепользователи не имеют возможности ее обрабатывать или не хотят, то необходимо принимать соответствующие решения. Крайне недопустимо, чтобы наши угодья застраивались или на них образовывались мусорные свалки», – сказал он.