Сергей Меликов предупредил об ответственности глав МО и подрядчиков за срывы сроков сдачи объектов

В рамках совещания министр экономики и территориального развития Дагестана Гаджи Султанов доложил о реализации Республиканской инвестиционной программы в текущем году. Он сообщил, что с 2020 года РИП формируется на три года. В целом программа предусматривает финансирование 333 объектов на три года, это: 66 школ, 80 детских садов и ясли-садов, 19 объектов здравоохранения, 6 – культуры, 11 – физической культуры и спорта, 102 – водоснабжения, 11 – водоотведения, 31 – газификации, 1 – электрификации, 2 – инженерной инфраструктуры, а также 3 административных здания. При этом по инвестиционной программе в текущем году возобновлено строительство 30 объектов незавершенного строительства. «Программа также предусматривает 53 объекта проектирования, в дальнейшем будет прорабатываться вопрос финансирования в рамках федеральных государственных программ. Общий объем строительства в республике – 27,5 млрд рублей», - рассказал Султанов. Министр далее сообщил, что по ряду объектов работы по проектированию и корректировке проектно-сметной документации еще не завершены. Основная причина – вопросы с земельными участками соответствующим нормативным требованиям. Этот вопрос, по словам главы ведомства, связан с исходно-разрешительной документацией и документом территориального планирования. Подготовлено предложение о переносе некоторых вводных в текущем году объектов на следующий год. В частности, из 170-ти пусковых объектов по 27 предлагается перенести ввод на следующий год. В ходе обсуждения выяснилось, что многие из этих объектов не вводятся по субъективным причинам, которые можно было решить при системной подходе. Комментируя, врио Главы Дагестана подверг критике создавшуюся ситуацию. Он назвал недопустимым, когда из-за субъективных причин люди остаются без детских садов, школ или других социально-значимых объектов. «Если мы начнем анализировать, то везде будут эти субъективные причины, везде будем упираться в проект, в земельные вопросы и так далее», - подчеркнул Сергей Меликов. Он поручил систематизировать работу в этом направлении, а также при необходимости провести разъяснительную работу с руководителями муниципалитетов. «Надо разъяснить им в первую очередь, что они должны делать на первом этапе строительства, на втором и так далее», - заявил руководитель республики. Для недопущения такой ситуации в дальнейшем, по его мнению, одним из лучших решений является использование типовых проектов для городов, районов, горных сел. «Нельзя так работу строить, иначе мы никогда не будем успевать в сроки. Поправляйте ситуацию. Я потом не будут развираться кто виноват: проектировщик, глава района... Есть установленный нормативный срок. Не успели сдать объект вовремя – тогда извините, и один и другой. Это всех касается», - заявил Меликов, обращаясь к участникам совещания. В рамках обсуждения он также подчеркнул, что на строительство объектов «больше никто ни под какие гарантийные письма, ни под какие обязательства ни копейки не получит».