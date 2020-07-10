Новые технологии в лечении применяют дагестанские урологи

Дагестанские врачи научились удалять камни в почках через небольшой прокол. Такие операции успешно освоили и выполняют врачи Республиканского урологического центра.

Раньше при мочекаменных болезнях проводилась полостная операция. Теперь применяется новая высокотехнологичная методика – перкутанная нефролитотрипсия и нефролитолапаксия.Операция выполняется через разрез кожи длиной до 1 см в поясничной области. Дробление камней может проводиться при помощи ультразвука, сжатого воздуха и лазера. Дробление камней может проводиться при помощи ультразвука, сжатого воздуха и лазера. Главное преимущество – малоинвазивный доступ и быстрое восстановление пациента после вмешательства. - Смело можно сказать что традиционные операции с большим разрезом ушли в прошлое навсегда - говорят медики.

Специалисты считают именно перкутанную нефролитотрипсию одной из самых сложных операций в урологии. При помощи этой оперативной техники специалисты Урологического Центра в Махачкале успешно лечат даже самые сложные формы мочекаменной болезни.

Проведение таких операций стало возможным благодаря новому современному оборудованию. Минздрав РД закупил для клиники нефроскоп, ультразвуковой и пневматический литотриптеры и другие комплектующие.