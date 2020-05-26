ЗАМАНА - В Ботлихе приступили к развертыванию полевого госпиталя

В Ботлихе приступили к развертыванию полевого госпиталя

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26 мая, 2020. Вторник 00:20

Военные специалисты прибывшее в Дагестан из подмосковного Алабина приступили к возведению мобильного полевого госпиталя в поселке Ботлих.

В Ботлихе приступили к развертыванию полевого госпиталя
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Военные медики Западного военного округа (ЗВО) завершили марш из подмосковного Алабина в Дагестан протяженностью более 1800 км и приступили к развертыванию полевого мобильного многопрофильного госпиталя на 100 коек в поселке Ботлих. Об этом сообщили в Минобороны России.

"В составе прибывшего подразделения 135 военнослужащих, в том числе 72 медицинских специалиста и 38 единиц специальной военной техники. <...> В поселке Ботлих будут развернуты приемо-сортировочное, госпитальное и инфекционное, санитарно-эпидемиологическое отделения полевого госпиталя, а также отделение анестезиологии и реанимации, лаборатория для исследования и диагностики анализов и проб", - сообщили в ведомстве.

Мобильный многопрофильный госпиталь вместимостью до 100 человек возводится из пневмокаркасных сооружений и предназначен для стационарного лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией. Он будет оснащен аппаратами искусственной вентиляции легких, мониторами интенсивного наблюдения пациентов, аппаратами рентгена, УЗИ, анализаторами крови и ПЦР-лабораторией.

Ранее в понедельник специалисты 100-го полка материально-технического обеспечения Вооруженных сил России возвели и оборудовали всем необходимым полевой обсервационный лагерь на 350 койко-мест в районе развертывания полевого госпиталя.

 

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