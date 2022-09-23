Сергей Меликов принял участие во Всероссийском совещании председателей контрольно-счетных органов субъектов РФ

В рамках мероприятия, которое собрало представителей более 30 регионов страны, обсудят практику организации контроля за реализацией национальных проектов контрольно-счетными органами, а также проведут круглый стол по актуальным вопросам квалификации нарушений в финансово-бюджетной сфере.

С приветственным словом к гостям обратился Сергей Меликов, обозначив при этом актуальность сегодняшней повестки: «Рад, что местом проведения данного мероприятия избран Дагестан. Думаю, что это не только проявление симпатии к нашей республике, как к месту комфортному и безопасному, где есть необходимые условия для проведения таких серьезных форумов. Одной из причин оказанного нам внимания является высокая оценка деятельности дагестанской Счетной палаты».

Касаясь обсуждаемых тем, глава региона подчеркнул, что в приоритете не просто освоение средств при реализации нацпроектов, а достижение качественного результата. В каждом отдельном случае необходимо разбираться, удалось ли добиться того, чтобы с помощью нацпроектов на деле решались проблемы людей, добавил глава Дагестана. Все средства, по его словам, должны использоваться по назначению и давать максимальный социально-экономический эффект. Важную роль в этой работе как раз и играет Счетная палата.

Вместе с тем руководитель региона подчеркнул, что необходима глубокая экспертная проработка, которая позволит заблаговременно выявлять и предупреждать риски возможного нецелевого или неэффективного использования поступающих средств.

Со своей стороны заместитель руководителя аппарата Счетной палаты РФ Евгений Лисютин поблагодарил Дагестан за гостеприимство и подчеркнул важность обмена опытом по организации контроля за реализацией нацпроектов.

«Мы проверяем не просто расходы, о чем упоминал Сергей Алимович, Счетная палата также следит за тем, чтобы достигались результаты. Таким образом на первое место выходит оценка эффективности государственных программ», – пояснил Евгений Лисютин. Кроме того, он сообщил, что Правительству РФ было предложено по-новому подойти к этой оценке и повысить её роль. Так, по словам Евгения Лисютина, в этом году Счетная палата внедрила новый подход, в основе которого не только анализ исполнения, но и оценка качества реализации госпрограмм.

«Уверен, что по итогам сегодняшнего обсуждения будет выработан ряд свежих конструктивных предложений, новых подходов, способных обеспечивать повышение результативности контрольных мероприятий, а значит, и достижения национальных целей развития», – напутствовал Сергей Меликов собравшихся.

В завершение мероприятия глава Дагестана вручил государственные награды республики за многолетнюю и добросовестную работу наиболее отличившимся сотрудникам Счетной палаты.