Виталий Вовк поприветствовал гостей из Дагестана на белоруской земле, отметив, что предприятие не в первый раз встречает представителей южного региона РФ на своей территории.

В ходе встречи обсуждался вопрос создания на территории Республики Дагестан ремонтного центра Минского тракторного завода.

В свою очередь, Абдулмуслим Абдулмуслимов рассказал, почему создание такого центра актуально в регионе. По его словам, в настоящее время в Республике Дагестан, по оценочным данным, эксплуатируется порядка 5500 тракторов, из которых 80 %, а это 4400 единиц, приходится на тракторы белорусского производства различных лет выпуска.

Отметим, что в 2015-2018 годах на базе компании «Дагсельмаш» в Буйнакском районе функционировал центр по обслуживанию техники МТЗ.

Ближайшим подразделением, представляющим услуги по техническому обслуживанию, является генеральный дистрибьютор в г. Ставрополь - ОАО «МТЗ» в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах России. Основными ремонтными подразделениями для Дагестана являются Верхнерусский (Ставропольский край), Батайский (Ростовская область) и Новоаннинский (Волгоградская область) сервисные центры.

Было отмечено, что востребованным форматом является не просто открытие ремонтного центра, а создание так называемого центра модернизации, на котором бы проводилось обновление тракторного парка, а именно установка новых узлов, средств автоматики, покраска.

Абдулмуслим Абдулмуслимов подчеркнул, что Правительством республики рассматриваются возможности поддержки сельхозтоваропроизводителей республики путем субсидирования затрат на приобретение этой техники и реализации в рамках программы регионального агролизинга.

Стороны договорились проработать вопрос создания указанного центра в российском регионе, соответствующее поручение дано Минпромторгу Дагестана.

Также в ходе встречи стороны условились проработать возможность организации в Дагестане производства по выпуску малогабаритной гусеничной техники, предназначенной для использования в садоводстве и виноградарстве.

Кроме того, обсуждался вопрос поставок из Беларуси в Дагестан другой сельскохозяйственной техники - картофелесажалок, сеялок, культиваторов и других видов.

Все предложения будут представлены Главе РД Сергею Меликову.

Отметим, что сегодня Абдулмуслим Абдулмуслимов примере участие в форуме регионов Беларуси и России «Роль межрегионального сотрудничества в углублении интеграционных процессов Союзного государства» в городе Гродно.

Премьер-министра РД в поездке сопровождают вице-премьер Ризван Газимагомедов и министр промышленности и торговли РД Низам Халилов.