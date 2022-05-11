ЗАМАНА - Первая солнечная электростанция в Дагестане начнет работу уже этим летом

Первая солнечная электростанция в Дагестане начнет работу уже этим летом

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11 мая, 2022. Среда 15:45
Первая солнечная электростанция в Дагестане начнет работу уже этим летом

Южно-Сухокумская солнечная электростанция (СЭС) начнет работу уже в начале летнего сезона, информирует ТАСС, ссылаясь на заявление руководителя проектного офиса по развитию возобновляемых источников энергии при министерстве энергетики региона Артура Алибекова.

Первая солнечная электростанция в Дагестане начнет работу уже этим летом
Энергетика

Как он рассказал, станция уже построена и на данный момент эксперты работают над пусконаладочными процессами.

«Все ответственные ведомства проводят контроль выполненных работ для того, чтобы пустить объект в эксплуатацию. Многое зависит от итогов пусконаладочных работ, но мы надеемся, что в первый месяц лета станция даст первые киловатты. Объект уже подключается к системе, тестируется в работоспособном режиме, синхронизируется с энергосистемой для того, чтобы начать промышленную эксплуатацию», – рассказал Артур Алибеков.

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