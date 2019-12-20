В Дагестане возродят хлопководство

Проектом по выращиванию хлопка от компании «Национальный центр развития региона» всерьёз заинтересовалось Правительство Дагестана. Премьер-министр РД Артём Здунов дал указание подчинённым продумать план действий по вводу проекта.

Как сообщается в «АиФ Дагестан», инвестиционный проект «Выращивание хлопка» презентовали Артёму Здунову президент Международной ассоциации исламского бизнеса Марат Кабаев, а также несколько представителей компании «Национальный центр развития региона».

По мнению инициаторов проекта хлопковый бизнес очень скоро окупится и будет приносить хорошую прибыль региону. Артём Здунов, ознакомился с проектом, подтвердил то, что проект действительно благоприятно повлияет на развитие республики в целом.

Следует отметить, что в 2018 году для эксперимента на 5 гектарах Ногайского района высадили 5 сортов данного хлопка. В процессе эксперимента зарегистрировали 2 вида хлопка, которые смогут приспособиться к климатическим условиям республики.

Напомним, что ещё в советские годы хлопчатник выращивали в таких районах Дагестана, как Карабудахкентский и Ногайский.