Вместе с Абдулмуслимовым в рабочую поездку отправились руководитель Минпрома региона Низам Халилов, глава Минэкономики республики Гаджи Султанов и глава Дагестанских Огней Джалалутдин Алирзаев.

Гендиректор ООО «Дагестан Стекло Тара» Патахудин Магомедов сообщил премьеру, что в работающем цеху «Евротара» в данный момент используется стекловаренная печь мощностью до 120 тонн в сутки и 2 стеклоформующие машинолинии чешского производства. Как он озвучил, вся получаемая продукция — прозрачная стеклянная тара, которая используется для пищевых продуктов. Подробнее материал можно прочитать на сайте дагестанского правительства.