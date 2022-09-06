ЗАМАНА - Представитель Общественной палаты Дагестана посетил ЛДНР

Представитель Общественной палаты Дагестана посетил ЛДНР

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06 сентября, 2022. Вторник 07:28
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Представитель Общественной палаты Дагестана посетил ЛДНР
Ян Иванов в составе российской делегации посетил ЛДНР, где встретился с Главой Луганской Народной Республики Леонидом Пасечником.
Представитель Общественной палаты Дагестана посетил ЛДНР
Защита Донбасса
Леонид Иванович поблагодарил члена ОП РД  и в его лице весь дагестанский народ за неравнодушие и поддержку. «Народ нашей Республики как никто другой знает, что несёт в себе террористическая угроза, международные бандформирования, которые пытались дестабилизировать обстановку на Северном Кавказе. Весь народ России и Дагестана всегда давал, даёт и будет давать отпор такой агрессии. Мы вместе с братским народом Донбасса против фашистов, националистов и западных захватчиков!», – заявил Иванов Ян по итогу встречи.
 
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