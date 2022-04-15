Кизилюртовским городским судом РД признана виновной жительница села Комсомольское

Кизилюртовский городской суд Дагестана признал виновной женщину из села Комсомольское Кизилюртовского района в совершении преступления, предусмотренного ч.2 статьи 208 (организация незаконной вооруженной группировки или участия в ней). Об этом информирует пресс-служба УФСБ РФ по региону.

На основании собранных УФСБ сведений выявлено, что подозреваемая с июля 2014 г. по август прошлого года участвовала в работе международной террористической организации «Исламское государство» (запрещена на территории Российской федерации) на территории Сирийской Арабской Республики, в составе которой готовила еду, шила обмундирование и оказывала другую помощь её участникам.

Вернувшись в Россию в августе прошлого года, женщина была арестована работниками Пограничной службы ФСБ страны совместно с линейным управлением МВД России в московском аэропорту Внуково.

Суд дал задержанной 5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком на 3 года и ограничением свободы сроком на 1 год.

Стоит заметить, что указанный состав преступлений в соответствии с Уголовным кодексом России предусматривает наказание до 15 лет лишения свободы.